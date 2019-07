Arjen Robben cuelga sus botines a los 35 años

El holandés Arjen Robben le puso punto y final a su carrera como futbolista (Foto Prensa Libre: AFP)

“Lo he estado pensando mucho durante las últimas semanas. Como todos saben, me tomé un tiempo para tomar una decisión bien pensada sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern Múnich. He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional”, afirmó el exjugador del Real Madrid.

Según explicó, valoró por un lado “el amor por el juego y la convicción de que aún puedes conquistar el mundo”, pero al mismo tiempo consideró “la cruda realidad de que no todo funciona como te gustaría y ya no eres el chico de 16 años que no tenía ni idea de lo que significaba una lesión”.

Robben se congratuló por los 19 años vividos como futbolista profesional y agradeció a su familia “el apoyo incondicional, la comprensión y el amor” que le brindaron.

A propósito de la retirada de Robben,este video con su jugada (y gol) más característica me sugiere distintas cosas…pic.twitter.com/5WIP0uTbYx — Futbol por las venas (@futbolxvenas) July 4, 2019

“Es hora de pasar al siguiente capítulo y espero pasar más tiempo con mi mujer y mis hijos, disfrutar de la vida que aún tenemos por delante”, añadió el holandés, quien disputó 96 partidos con la selección de su país.

Robben comenzó su carrera en el Groningen neerlandés y jugó después en el PSV Eindhoven, el Chelsea y el Real Madrid antes de recalar en el Bayern Múnich, donde estuvo las últimas diez temporadas.

A 🇳🇱 legend retires. What a career you had @ArjenRobben. All the best in the future, Arjen! ♥️ pic.twitter.com/o9PLn6Zyn5 — PSV (@PSV) July 4, 2019

OFICIAL. Con 35 años, y luego de 19 cursos de carrera, Arjen Robben anunció su retiro del fútbol. Campeón en Holanda, Inglaterra, España y Alemania. Ganador del triplete. Leyenda del Bayern. Ídolo en Holanda. Sin duda, uno de los mejores jugadores de la época. Gracias por todo. pic.twitter.com/IPxQflbalK — Invictos (@InvictosSomos) July 4, 2019

Robben jugó su último partido con el Bayern en la jornada final de la Bundesliga 2018-2019, en la que anotó un tanto en la goleada 5-1 contra el Frankfurt, que le valió para conquistar un nuevo cetro.

Ese día también vistieron por última vez los colores del Bayern Franck Ribery y Rafinha.

