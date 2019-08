El Chelsea de Lampard continúa sin ganar

Frank Lampard, leyenda del equipo londinense, realizaba este domingo su estreno como entrenador del equipo en Stamford Bridge y no pudo celebrarlo con los tres puntos.

Una semana después de la goleada sufrida ante el Manchester United (4-0) y cuatro días después de caer en los penales de la Supercopa de Europa ante el Liverpool, el Chelsea sigue sin despegar.

Su juego mejoró respecto a la primera jornada, pero no fue suficiente para lograr el objetivo e incluso en algunas fases del partido estuvo cerca de estrellarse. Únicamente convenció en los quince primeros minutos.

El español Pedro Rodríguez estuvo cerca de abrir el marcador en ese arranque de partido, en la primera de las tres ocasiones claras de las que dispuso el equipo en el inicio del duelo.

El tanto del Chelsea llegó por medio del joven Mason Mount, que robó un balón al nigeriano Wilfred Ndidi en la frontal del área y envió un tiro cruzado con el que engañó al arquero danés Kasper Schmeichel.

El Chelsea siguió presionando en los siguientes minutos, pero pronto el Leicester pudo frenarle e incluso llevar la iniciativa.

Frank Lampard says he was not happy with the way Chelsea allowed Leicester back into the game in their 1-1 draw but insists progress will be made in time.

Report and highlights: https://t.co/5D6nu86Jaj pic.twitter.com/yew26IK4Ll

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 18, 2019