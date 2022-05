El Chelsea tiene nuevo dueño: Una inversión de más de 5.000 millones de dólares

“Se espera que la venta esté completada a finales de mayo, sujeta a todas las aprobaciones regulatorias necesarias“, añadió el club londinense.

La venta pondrá fin a 19 años de era Abramovich, cercano al Kremlin, que compró el club por 140 millones de libras y, a golpe de talonario, ha llevado al club londinense a ganar cinco títulos de la Premier League y dos Ligas de Campeones (2012, 2021).

El magnate puso el Chelsea a la venta en marzo, poco después de ser objeto de las sanciones del gobierno británico tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, insistiendo en que no reclamaría el reembolso de los préstamos contraídos por el club en estos 19 años y que todos los beneficios de la operación se destinarían a las víctimas de la guerra.

Tras un largo proceso de negociación con varios grupos, Boehly y sus socios fueron escogidos por parte del grupo Raine, un banco neoyorquino encargado del proceso de venta de los últimos vencedores de la Liga de Campeones.

Además de Boehly, el grupo está integrado por el copropietario de los Dodger, Mark Walter, el millonario suizo Hansjorg Wyss y la firma de inversión estadounidense Clearlake Capital.

“Del total de la inversión realizada, 2.500 millones de libras (3.000 millones de dólares) se destinarán a comprar las acciones del club y dichos ingresos se depositarán en una cuenta bancaria británica congelada con la intención de dar el 100% a causas caritativas como confirmó Roman Abramovich“, indicó el Chelsea.

“Se necesitará la aprobación del gobierno británico para transferir estos ingresos desde la cuenta bancaria británica congelada“, añadió.

Además, los nuevos propietarios se comprometen a una inversión de 1.750 millones de libras (unos 2.200 millones de dólares) para beneficio del club.

“No es un alivio, pero nos da una perspectiva, ahora que se ha encontrado un acuerdo“, explicó este sábado el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, al micrófono de la cadena Sky Sports, antes del inicio del partido que su equipo disputa en esta 36ª jornada de Premier League contra Wolverhampton.

“Esperemos que esto siga su curso desde que sea posible para que podamos actuar sin sanciones. Por tanto, es una buena noticia“, añadió el técnico.

La oficialización de la compra del Chelsea es un balón de oxígeno para la formación inglesa, preocupada por el tiempo que llevó concretar la venta. A la espera de que se clarificara su futuro, el club londinense se vio forzado a operar con una licencia especial del gobierno después de que Abramovich fuera sancionado por Reino Unido y la Unión Europea por sus vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La situación generó temores sobre el futuro del club si no era vendido antes del 31 de mayo, cuando expira la licencia especial del gobierno británico.

