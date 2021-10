El City no pierde el ritmo de la Premier League

Esta victoria permite al City colocarse segundo en la Premier, a un punto del Liverpool, que venció por 0-5 al Watford. Además, Guardiola mantuvo un partido más la puerta a cero, pese a no contar con Ederson en la portería por haber jugado el jueves con Brasil, y suma solo tres goles en contra en toda la competición.

El City ahora se medirá al Brujas fuera de casa en la Premier League.

El Wolverhampton Wanderers del mexicano Raúl Jiménez remontó un 2-0 en contra en la recta final de partido y se llevó los tres puntos en el minuto 95 contra el Aston Villa (2-3).

El delantero azteca, pese a haber jugado entre semana con su selección entró en los minutos finales para ayudar al Wolves en la victoria, sellada en el 95 con un tanto de Ruben Neves. Antes, Danny Ings y John McGinn habían dado una amplia ventaja de 2-0 a los Villanos, que se veían ya con los tres puntos.

FULL-TIME Aston Villa 2-3 Wolves

An unbelievable late comeback from @Wolves gives them a sweet victory in the West Midlands derby#AVLWOL pic.twitter.com/gG65UEvwll

