Vardy con el Leicester mete en un lío a Solskjaer en el Manchester United

Reaccionó con otro golazo Youri Tielemans y a doce minutos del final, cuando el United parecía más enchufado, Soyuncu aprovechó un barullo en el área, tras una parada de De Gea, para empujar el 2-1. Tan solo le duró la alegría a los de Brendan Rodgers cuatro minutos y es que Victor Lindelof se sacó un pase espectacular de 30 metros para dejar a Marcus Rashford solo delante de Kasper Schmeichel.

El delantero inglés, que no había debutado aún esta temporada, fusiló al danés, y salvó momentáneamente el pellejo de Solskjaer. Pero lo peor estaba por llegar. Nada más sacar de centro el Leicester, dos toques, Ayoze Pérez se plantó en el área de De Gea, puso un pase atrás y Jamie Vardy empaló la pelota a la escuadra. Su séptimo gol de la campaña (a uno de Mohamed Salah en la carrera por el pichichi), mató al United, que aún recibió el cuarto ya en el descuento, por medio de Patson Daka.

FULL-TIME Leicester 4-2 Man Utd

What a match! @LCFC end Man Utd's 29-match unbeaten run away from home in the #PL #LEIMUN pic.twitter.com/J6A3ag7AaB

— Premier League (@premierleague) October 16, 2021