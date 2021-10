Haaland coloca al Dortmund como líder provisional

El Dortmund tuvo un control casi absoluto del partido en la primera parte. Los de Marco Rose monopolizaron la posesión de pelota, no le permitieron al Maguncia tejer contragolpes y se fueron en ventaja pronto, en el minuto 3, con un gran gol de Marco Reus.

La jugada se inició con una combinación entre Julian Brandt y Thomas Meunier por la banda derecha. El centro de Meunier, que buscaba a Erling Haaland, cayó de rebote a los pies de Reus que marcó con un remate de zurda a la escuadra.

Después, el Dortmund siguió mandando y lo único que podía echársele en falta era que no tuviese más llegada ante un Maguncia cuya prioridad era defenderse.

Hubo un remate desviado de Meunier en el minuto 21 y otro de Brandt en el 31, ambos desde buena posición y, sobre el final de la primera parte, una excelente doble ocasión de Haaland que primero salvó el meta Robin Zentner y luego Niakhaté sobre la línea de gol.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 54, Haaland marcó el segundo del Dortmund al convertir un penalti por una mano dentro del área detectada por el VAR.

El gol llegó justo cuando el Maguncia había empezado a mostrar una clara mejoría con sus líneas más adelantadas y había empezado a mostrarse amenazante en sus contragolpes.

En el 62 Onisiwo tuvo una excelente ocasión con una vaselina que pasó por encima de la portería cuando el meta Gregor Kobel ya estaba vencido. En el 64 Mats Hummels respondió con un cabezazo al poste que hubiera sido la sentencia. Luego, en el 76 Kobel tuvo que parar con los puños un remate de Boethius.

En el 88, cuando el Maguncia había logrado poner el partido en la mitad contraria, Burkard logró el descuento.

En el minuto 94 Haaland sentenció con un remate dentro del área a pase de Jude Bellingham, que había robado una pelota cerca de la raya de la mitad del campo.

