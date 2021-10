¡Hat-trick de Cristiano Ronaldo! Goleada de Portugal, que se encamina hacia Qatar 2022

Era solo el inicio de un comienzo meteórico, porque en el minuto 9, Cristiano Ronaldo protagonizó un arranque por la derecha, caracoleó, se fue de los centrales y el guardameta luxemburgués derribó dentro del área al crack luso, ya que llegó tarde al balón.

Lo tuvo que tirar Cristiano Ronaldo dos veces, ya que en el primer intento, aunque lo metió, André Silva entró antes de tiempo en el área. Al segundo intento, de nuevo lo lanzó por la derecha, el portero adivinó la trayectoria y, aunque rozó la bola, subió el 2-0 al marcador.

Cristiano ya tenía en el bolsillo un doblete y 114 goles con Portugal tras marcar a combinados de 46 países diferentes.

CRISTIANO RONALDO IS NOW THE ALL-TIME LEADER IN MEN'S INTERNATIONAL HAT-TRICKS WITH 10 🎩 pic.twitter.com/6cACC3yW13

— B/R Football (@brfootball) October 12, 2021