El City “sufrirá” en la final de la Champions League, vaticina Guardiola

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. (Foto Prensa Libre: EFE)

El City debe “gestionar la presión”

Pep Guardiola (entrenador del Manchester City):

“Sé exactamente la manera en la que queremos jugar o con quien vamos a jugar. Sé exactamente lo que decir. Los chicos estarán ansiosos o nerviosos, les diré que es normal. Hay que gestionar eso. No es algo malo, pasa. Y habrá chicos que estarán más tranquilos y relajados, también. Todo el mundo va a intentar gestionarlo de la mejor manera para disputar el mejor partido”.

. “Una sonrisa”

Kevin De Bruyne (medio del Manchester City):

“Evidentemente es uno de los objetivos del club y uno de los objetivos de los jugadores estar aquí para el partido de mañana, uno de los más importantes del mundo. Todo el mundo comprende la presión, pero al menos podemos disfrutar del partido, debemos afrontarlo con una sonrisa e intentar rendir y dar lo mejor”.

. El City “sufrirá”

Guardiola: “Todo el mundo quiere ganar, pero para ganar hay que jugar. Y a veces queremos jugar de una manera, pero el fútbol y el adversario te imponen otra cosa, hay que adaptarse a las circunstancias. Estoy bastante convencido de que habrá que sufrir para ganar la final. Decir que hay que disfrutar está bien, pero a veces no es posible. La mayor parte del tiempo hay que sufrir, mostrar resiliencia, adaptarse a los malos momentos del partido que van a llegar. Mañana será un partido con dinámicas, no serán 90 minutos con un equipo ejerciendo una dominación total. Pero daremos lo mejor para que sea una buena publicidad del fútbol”.

. “Héroe o perdedor”

De Bruyne: “Todos somos competidores y queremos ganar. Comprendemos la importancia del partido de mañana, si ganamos seremos héroes, si no seremos perdedores. Evidentemente no es un perdedor el que llega a esta ronda de la competición, ya es una gran actuación del equipo, pero no ganar es algo que nadie quiere experimentar”.

. “Un desastre” designar a los suplentes

Guardiola: “Es terrible, un verdadero desastre. Mi consejo es: ‘no sean nunca entrenadores’. Para los jugadores no titulares, hay que seguir concentrados, hay cinco cambios… Y la vida puede darte otra oportunidad. Trabajen duro y quizás la próxima vez estarán en el campo. Me da mucha pena por cada uno de los que no van a jugar, pero la vida es así. La selección la haré para ganar el partido, no hay otra solución”.

