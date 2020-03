El coronavirus ya tiene un efecto en el próximo mercado de fichajes

Si una suspensión definitiva de la temporada en los cinco grandes campeonatos europeas supondría una pérdida total de €3 mil 400 a €3 mil 950 millones, según el gabinete KPMG, los clubes no esconden que la próxima ventana de fichajes será difícil.

“Si no se juega más, las pérdidas serán tales que no podremos ir al mercado”, señala Bernard Caïazzo, presidente del Saint-Etienne y de Première Ligue, el sindicato de los clubes de la élite francesa.

“Los campeonatos tradicionalmente ‘compradores’ no lo serán”, añadió.

Otros clubes, cuyo modelo está basado en la compra y la reventa de jugadores, sufrirán un golpe en su estrategia, a imagen del Mónaco, el club que vendió a Mbappé por €180 millones al PSG, tras haberlo moldeado en su cantera.

“El coronavirus no nos ayuda en nuestro plan de ventas”, dijo el vicepresidente Oleg Pegrov. “Vista la situación internacional, un club estará menos convencido a pagar una suma que estipulemos”.

Además, otros problemas, de tipo administrativo, podrían aparecer, si los campeonatos se prolongan más allá del 30 de junio, fecha límite habitual en el contrato de los jugadores.

Es el caso del uruguayo Edinson Cavani, que finaliza ese día su vinculación con el PSG, club que le necesitaría si la temporada continúa en julio.

“Siguiendo el derecho, los jugadores habrían ya partido”, avisa Johan-Michel Menke, abogado especialista en derecho del trabajo para los futbolistas alemanes, preguntado por la agencia SID, filial de la AFP.

¿Y posibles ampliaciones de contrato? “Según el derecho del trabajo, el club no puede hacerlo de manera unilateral, deberá tratarlo con cada jugador”, dice el jurista.

Algunos futbolistas del campeonato francés, como los del Lyon, Marsella, Amiens o Montpellier, están pasando al paro parcial, el equivalente a un expediente de regulación de empleo temporal, para ahorrar así parte de los sueldos.

De esta forma, los asalariados percibirán el 84% de su sueldo, como estipula la legislación laboral.

“Los jóvenes jugadores al final de sus contratos, los que están a punto de pasar a profesionales, ellos tienen un problema”, detalla David Venditelli, agente de la empresa Score Agencies.

“Las familias están preocupadas. Son situaciones complicadas para los jugadores en situación precaria”, añade.

Otra amenaza, si la situación se complica, es el despido. “La fuerza mayor es un caso de ruptura de contrato de trabajo de duración determinada antes de su finalización”, advierte Michel Pautot, abogado que ejerce en Marsella, especialista en derecho deportivo.

