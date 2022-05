El director deportivo del PSG fue destituido a horas de confirmarse la renovación de Mbappé con el club parisino

La extensión del contrato de Mbappé se dio antes de la victoria del PSG 5-0 ante el Metz.

Apenas terminaron las celebraciones del décimo título nacional, los medios Prime Video, RMC, France Bleu Paris, Le Parisien y L’Equipe divulgaron la decisión del PSG de desprenderse de su director deportivo.

El club presidido por Nasser Al Khelaifi, vigorizado por el compromiso a medio plazo de su delantero estrella, lanzó importantes maniobras para dar un segundo aire a su proyecto deportivo.

Leonardo concluye su segundo paso como director deportivo del club, luego de ocupar el cargo entre 2011 y 2013.

El brasileño también jugó con el PSG de 1996 a 1997.

Su nombre ha estado en el radar durante varias semanas, así como el del entrenador Mauricio Pochettino, que también podría marcharse pronto pese a tener contrato hasta 2023.

Leonardo fue el artífice de la incorporación de la superestrella argentina Lionel Messi el año pasado, pero su reputación se vio golpeada por la decepcionante temporada del equipo parisino, eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final ante el Real Madrid.

