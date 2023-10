VIDEO | El doblete de Jude Bellingham con el que el Real Madrid remontó El Clásico al Barcelona

Este tanto fue el primero del mediocampista alemán como futbolista blaugrana y además significó el gol número 299 de la historia para el equipo de la ciudad condal. Empatando así en anotaciones a su rival de toda la vida, siendo que en la historia de este partido se han conseguido 598 tantos entre los dos equipos.

Después, al 13, con todo el aliento de los suyos, en un estadio a toda su capacidad, que entre otras cosas contaba con la presencia de la icónica banda inglesa, los Rolling Stones, el juvenil, Fermín López, estuvo cerca de doblar la renta para los suyos cuando estrelló su disparo en la base del poste de Arrizabalaga.

Antes de eso, Toni Kroos se había dormido ante la presión de Gavi, quien le robó la pelota, la jugó con Fermín para que este rematara abajo, buscando el 2-0, sin embargo, no lo pudo conseguir.

Minutos después, al 17, el mismo Fermín recibió la primera amarilla del partido luego de una pequeña zancadilla al mismo Kroos.

Llegando a la primera media hora, al 27, Joao Felix hizo ver mal al otro alemán del conjunto blanco, Antonio Rudiger, esto porque el luso tiró una jugada individual genial al pasarle el balón en medio de las piernas con lo que se enfiló al arco rival, ante esto, el capitán, Dani Carvajal, estuvo atento y logró cortar la ofensiva cuando Felix se disponía a rematar.

Luego de esta ocasión culé, se produjo un encuentro poco habitual en las canchas, Xavi se acercó a Vinicius y le tomó de la cara, al estilo de Ramos con Rudiger, explicándole que no era falta la carga que instantes antes le había hecho Gavi.

Vini Jr. wanted a foul and Xavi wasn't having it 😅 pic.twitter.com/TbZE91izNS

Este momento, en particular, hizo recordar los clásicos de antaño, aquellos de la época de Mourinho y Guardiola. En concreto, rememoró aquella vez que Pep amagó con darle el balón a Cristiano Ronaldo cerca de la línea de banda y cuando el portugués la quería alcanzar, este la lanzó lejos de él, causando que recibiera un pequeño empujón.

El Clasico went from Ronaldo and Pep to Xavi and Vinicius . pic.twitter.com/eAm5WQQnxI

— Adan Mohamud ((Adezma)) (@Adezma15) October 28, 2023