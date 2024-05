Tras un desempeño irregular, los errores del jugador en Old Trafford han desencadenado especulaciones sobre su continuidad en el equipo la próxima temporada. Su más reciente fallo, cometido durante el encuentro frente al Arsenal, agrava su situación.

Casemiro, quien se vio obligado a desempeñarse como defensa central debido a las numerosas ausencias en el equipo de Ten Hag, no logró convencer en su nueva posición. Su falta de sincronización con el juego quedó en evidencia en el tanto del Arsenal.

Durante el primer tiempo, el equipo 'gunner' logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Trossard. Sin embargo, el verdadero protagonista de la jugada fue Casemiro, cuya pasividad permitió una rápida combinación entre los jugadores rivales.

El brasileño, en lugar de anticiparse al ritmo del balón, se limitó a trotar, lo que facilitó la habilitación de un Havertz desmarcado. La falta de contundencia defensiva del Manchester United se reflejó en la ejecución del gol por parte de Trossard.

