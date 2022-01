El español Rafael Benítez es destituido como entrenador del Everton

Unas pancartas con amenazas e insultos fueron desplegadas por los aficionados antes incluso de que su nominación fuese oficial. No sólo por haber dirigido a los ‘Reds’, sino porque en aquel entonces tachó al Everton de “club pequeño” luego de un derbi en 2007.

Entrenador también del Newcastle, Real Madrid, Nápoles o Inter de Milán, Benítez llevó al Liverpool a ganar la mítica final de la Champions en 2005, con una victoria en los penales ante el AC Milan (3-3, 3-2 en penales), después de haber ido perdiendo 3-0 en el descanso.

Pero luego de un inicio esperanzador con el Everton, con 3 victorias y 1 empate en las cuatro primeras fechas, los meses de octubre y noviembre, con 2 empates y seis derrotas fragilizaron considerablemente su posición.

El propietario del club, el empresario anglo-iraní Farhad Moshiri, había asegurado el mes pasado que daría tiempo a Benítez para enderezar el rumbo, pero terminó por ceder a la presión popular, que convirtió la situación en insostenible.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.

— Everton (@Everton) January 16, 2022