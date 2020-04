El futbolista guatemalteco Juan José Chang, quien vive en Nueva Zelanda, cuenta cómo ese país logró eliminar al nuevo coronavirus

Juan José Chang, el futbolista guatemalteco que pasa en Nueva Zelanda la crisis del coronavirus. (Foto Prensa Libre: Twitter)

“Hemos ganado la batalla”, dijo el lunes 27 de abril la primera ministra, Jacinda Ardern, quien además aseguró que Nueva Zelanda se prepara para el desconfinamiento.

‘Juanjo’ Chang, quien llegó a Nueva Zelanda en 2015 para jugar en el Western Suburbs FC de la Segunda División y que después dio el salto a la Primera, con el Canterbury United FC, ha vivido una experiencia que no olvidará por la pandemia del coronavirus.

Chang, de 32 años, quien además de futbolista es director deportivo de un equipo de la Segunda División y entrenador de un combinado femenino, explica el éxito que ha tenido Nueva Zelanda contra el cornoavirus:

“El país declaró de inmediato el nivel más alto de emergencia, que aquí es el 4. No hay colegios, universidades, deportes, ni nada de vida social; todos estamos en cuarentena. No se puede ir ni con el vecino a hablarle”, relata Juan José.

Pero, para el delantero nacional, lo que realmente ha marcado la diferencia es que la población ha acatado esas reglas.

“Uno puede salir únicamente al supermercado o a la farmacia, que es lo único que está abierto, sino la policía interviene”, cuenta.

Nueva Zelanda ha registrado solamente un caso de covid-19 desde el pasado domingo.

Chang destaca el apoyo del gobierno

Debido a esto, el nivel de emergencia ha bajado al 3. “Hemos bajado de nivel, por las siguientes dos semanas. Una de las ventajas que hemos tenido, es que el gobierno ha pagado el 80 por ciento de los salarios por 12 semanas”, asegura el futbolista.

Según explica Chang, esto ha sido aplicado con empresas que han podido demostrar una baja del 30 por ciento de sus ingresos.

“Es algo impresionante, porque son muy transparentes. Han invertido US$15 billones y uno puede ir en línea y ver la página, escribe le nombre de una empresa y ahí indica cuándo se le ha dado”, asegura.

El confinamiento estricto, que fue impuesto en Nueva Zelanda el pasado 25 de marzo, le ha permitido a Chang reflexionar sobre las prioridades en su vida, aprender con cursos en línea y le ha dedicado un tiempo especial a la lectura (‘The Barcelona Way de Damian Hughes y Once anillos: El alma del éxito de Phil Jackson).

¿Cuándo regresará el futbol? Aunque los neozelandeses extrañan el deporte, principalmente el rugby, deberán esperar a que el nivel de emergencia baje al 1 para quizás volver a disfrutar de estos eventos.

El consejo de Chang para los guatemaltecos

Con esta experiencia que ha vivido en Nueva Zelanda, Juan José Chang aconseja a los guatemaltecos a seguir de manera estricta las reglas impuestas por el gobierno.

“Algo muy importante es: uno no puede controlar a las otras personas o cómo otras personas actúan. Si están pidiendo dos metros de distancia o el uso de mascarillas, uno tiene que seguir esas reglas. Es algo muy genérico que la gente diga que no salgan, pero es importante. Si no es necesario, no salgan”, dice.

Y otro aspecto que recalca es que: “Si uno tiene los mínimos síntomas, ser sincero e ir a hacerse el examen. No es fácil”.