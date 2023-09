El gesto de admiración y declaración de amor de Selena Gómez a Messi tras la victoria del Inter Miami frente a Los Ángeles FC

El primer juego de Messi en Los Ángeles (California) atrajo a una multitud de personalidades, incluido el príncipe Harry y estrellas del cine como Leonardo Di Caprio y de la música como Selena Gómez.

Con esta victoria ante el vigente campeón de la MLS, el Inter da un paso más hacia la milagrosa remontada que necesita para clasificar a los playoffs de la liga norteamericana.

“Fue una linda prueba para nosotros, para ver donde estábamos parados, lo que éramos capaces de hacer en un campo difícil frente a un rival muy bueno, el último campeón. Y nos llevamos un triunfo muy importante para lo que viene”, declaró Messi a Apple TV+.

“Yo me encuentro bien físicamente. Gracias a Dios puedo seguir jugando y ayudando al equipo en lo que pueda y ojalá sigamos en esta dinámica”, afirmó.

Messi, de 36 años, ha afrontado un calendario muy intenso desde su llegada a Miami.

Sin apenas respiro, Messi se incorporará ahora la selección argentina para los dos primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 ante Ecuador y Bolivia.

El Inter Miami, que ocupaba el último lugar general antes de la llegada de Messi en julio pasado, se sitúa en el decimocuarto lugar de la Conferencia Este con 25 puntos, a 8 de la zona de clasificación a playoffs y nueve partidos por jugar.

El último boleto lo ostenta provisionalmente el DC United, noveno con 33 puntos, que ha jugado dos partidos más que el Inter Miami.

Capitaneado por el mexicano Carlos Vela, el LAFC arrancó con fuerza el partido y gozó de ocasiones muy claras para avanzarse en el marcador a manos de Denis Bouanga.

El goleador gabonés erró dos mano a mano con el arquero Drake Callender y desesperó a Vela por no asistirle cuando se encontraba totalmente desmarcado en un contragolpe.

En el palco, el propio príncipe Harry, que reside en el sur del estado de California, se llevaba las manos a la cabeza con las ocasiones erradas por el equipo angelino.

El Inter se cobró esos errores cuando un envío en largo del joven zaguero argentino Tomás Avilés le cayó en el pico del área a su compatriota Farías, cuyo remate cruzado sorprendió al arquero John McCarthy.

Farías, de 22 años y proveniente del Colón de Santa Fe, es una de las promesas suramericanas que el Inter reclutó estas últimas semanas para unirse al proyecto liderado por Messi.

El Inter sentenció en la segunda mitad en dos acciones originadas en los pies de Messi.

Como en sus mejores tiempos en el Barcelona, el capitán albiceleste se sacó de la chistera una asistencia para la irrupción por la banda izquierda de Alba, que fusiló el arquero.

Y cuando el LAFC estaba volcado en el área de Miami, Messi condujo un contragolpe en el que habilitó la llegada de Campana, que resolvió con un fuerte disparo cruzado para sellar la goleada.

Los locales apenas pudieron anotarse el gol del honor en el descuento con un fuerte cabezazo del defensa Ryan Hollingshead.

El Inter sigue imbatido en los 11 partidos desde el debut de Messi, un periodo en el que alzó el título de la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana.

“El grupo cada día crece más. Lo venimos diciendo desde el comienzo de todo esto”, subrayó Messi. “Tuvimos suerte de conseguir un trofeo y meternos en una final (US Open Cup) y ahora el objetivo es meternos en los playoffs y pelear por la liga”.

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez fue una de las celebridades que asistieron al partido del Inter Miami del argentino Lionel Messi en Los Ángeles contra el LAFC.

De acuerdo con medios internacionales, Gómez quedó impactada con la actuación del astro argentino y rápidamente se viralizó en redes sociales un video con su reacción durante el encuentro.

Tras finalizar el partido, la cadena ESPN abordó a la cantante estadounidense y se refirió a Messi con un mensaje contundente.

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! 😱 https://t.co/A3a564uUSB pic.twitter.com/7likNsWPJD

— Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023