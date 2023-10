El gesto de Lionel Messi con la fundación de Selena Gómez que dio que hablar entre sus seguidores

Se dio a conocer que Lionel Messi, capitán de la Albiceleste, realizó la donación de una camiseta de la Selección Argentina firmada por él, para que fuera subastada en la fundación que encabeza Selena Gómez.

“Pasé mucho tiempo sin el apoyo de salud mental que necesitaba porque no entendía lo que sentía. Después de experimentar lo que parecían altibajos interminables que me dejaban fuera de combate durante semanas, finalmente obtuve ese apoyo para comprender mejor lo que estaba pasando“, se lee en el sitio web oficial de la fundación Rare Impact Fund, que se encarga de abordar temas de salud mental y auto aceptación entre el público joven.

En la misma página web de la fundación, en el apartado de subastas, se puede encontrar el texto que indica la donación del argentino.

“Llévate a casa una camiseta firmada por uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo“, detalla la web, además de contar una foto del futbolista. La puja por hacerse con la camiseta se elevó por arriba de los 1 mil dólares y podría aumentar más con el tiempo, ya que tiene como fecha final el 31 de octubre. La revelación de la donación del argentino llamó la atención de cientos de seguidores tanto de Selena Gómez como de Lionel Messi, al punto que estos desearon poder verles juntos en una fotografía.

Comentarios como “¡Lionel Messi marcando goles en el campo y ganando corazones fuera de él! ¿Donar su camiseta al beneficio del Fondo de Impacto Raro de Selena Gómez? ¡Habla de una “asistencia” para la salud mental! ¡Ahora esa es una camiseta con un impacto serio!” y “Me encanta cómo Selena está comprometida con la salud mental Realmente la mejor persona de todos los tiempos“, resaltan en un tweet.

El próximo evento de la fundación de Selena Gómez será este 4 de octubre, además, también se especula que el propio Lionel Messi podría hacer acto de presencia en la gala que se llevará a cabo en el NYA Studios en Los Ángeles.

Lionel Messi aun se recupera de una lesión muscular, y no hay fecha de retorno con a los terrenos de juego. El próximo partido del Inter Miami será el Chicago, el miércoles 4 de octubre a las 18:30 horas de Guatemala.

Lionel Messi has donated his signed Argentina jersey to Selena Gomez’s Rare Impact Fund Benefit, which goes towards mental health. pic.twitter.com/1uv1RjZOek

— Pop Base (@PopBase) October 1, 2023