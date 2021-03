El Getafe frena al líder Atlético y el Real Madrid recorta puntos

Moussa Dembele, delantero del Atlético, observa la trayectoria de balón ante la salida del portero David Soria, del Getafe. (Foto Prensa Libre: EFE).

El equipo que entrena Diego Simeone solo ha sumado tres victorias en los últimos ocho partidos ligueros disputados y trece puntos de los últimos 24 en juego, permitiendo a sus perseguidores acercarse al liderato.

Además del Real Madrid, el Barcelona podría colocarse a solo cuatro puntos si el lunes derrota al colista Huesca.

Durante algo más de una hora de juego, el Atlético dio otra vez muestras de que no está en el mejor momento de la temporada y solo cuando el Getafe se quedó en inferioridad, por la expulsión directa del defensa francés Allan Nyom, por una dura entrada al brasileño Renan Lodi (71), los rojiblancos parecieron lanzarse a por la victoria.

El uruguayo Luis Suárez fue el que más cerca estuvo del gol, pero su remate se estrelló en el palo (83).

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, advirtió que “no existen los pasos atrás” por la Liga, remarcó que su equipo ha “hecho mucho para ganar los tres puntos” en el Coliseum Alfonso Pérez y explicó que si el árbitro no pitó penalti de Moussa Dembélé a Maksimovic no lo es.

“Los pasos para atrás no existen. Hay que mirar de otro lado. Hemos ganado un punto, hemos hecho mucho para ganar los tres, pero al final el balón no ha entrado, no hemos marcado y nos vamos con un punto más. La Liga es larga, lo sabemos desde el inicio y vamos a ir partido a partido”, explicó en declaraciones a ‘Movistar’.

“Hemos hecho muchas cosas buenas. Es difícil jugar contra el Getafe, tiene una manera de jugar difícil, contra ellos nunca es fácil, siempre son partidos duros y hemos hecho mucho para ganar. Al final, si no ganas, no es suficiente”, continuó el portero, que apuntó que el conjunto azulón juega un “fútbol duro, un poco distinto a lo mejor a otros” y es “un equipo bueno”.