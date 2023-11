El gol de Edson Álvarez, los 11 minutos añadidos y las reacciones al polémico triunfo de México sobre Honduras

La noche del 21 de noviembre el estadio Azteca fue escenario del México vs Honduras de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf , un partido en donde si bien el cuadro norteamericano logró darle la vuelta al 0-2 adverso de la ida, no estuvo exento de polémica.

El Norman se encuentra molesto por el robo a su natal Honduras

pic.twitter.com/pyE5Tc3oHs — KIVITO (@kivitituoo) November 22, 2023

La situación pintaba para una histórica clasificación catracha a las semifinales de la Liga de Naciones, sin embargo, Edson Álvarez hizo el 2-0 en el último segundo, igualando el marcador global 2-2.

Dicha jugada fue de las más comentadas en redes sociales, ya que el árbitro salvadoreño Iván Bárton añadió 9 minutos y el gol fue al 111, dos minutos más del tiempo que originalmente estableció.

Cientos de seguidores de México celebraron la anotación la cual terminó extendiendo el partido a los tiempos extra; mientras que aficionados de Honduras y otras selecciones alegaron que dicha jugada no debió de suceder porque el tiempo estaba cumplido.

Iván Barton, el árbitro salvadoreño que robó a 11 millones de hondureños. Que poca vergüenza de este lame botas de Concacaf. Pero claro, hay que cuidar la chamba y los dólares para que le sigan dando partidos. Increíble. pic.twitter.com/3kTrwswqhh — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) November 22, 2023

A pesar de los reclamos, el partido continuó y en los tiempos extra el marcador ya no se movió. Fue necesario ir hasta los tiros desde el punto de penal para definir al ganador de la serie.

¡Edson Álvarez anota, empata el marcador global, y manda el partido a Tiempo Extra! 🇲🇽 pic.twitter.com/raCTJ2S7tH — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 22, 2023



Finalmente México se impuso por 4-2 en penales, dándole el pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf y el boleto directo a la Copa América USA 2024.

“Es evidente la impotencia hondureña de verse alcanzado en el último segundo… No hay foul, no hay tiempo de más y no hay robo…“, escribió David Faitelson durante el desarrollo del tiempo extra.

Es evidente la impotencia hondureña de verse alcanzado en el último segundo…

No hay foul, no hay tiempo de más y no hay robo… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 22, 2023