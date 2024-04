El París Saint Germain llegó la mañana de este 15 de abril a suelo catalán para preparar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024 contra el FC Barcelona.

Toda la plantilla parisina se hizo presente en el Hotel W de Barcelona y a su llegada fueron recibidos por un número considerable de aficionados quienes les han hecho sentir desde ya la presión del ambiente.

Ousmane Dembélé, que ya había sido protagonista en el encuentro de ida, volvió a acaparar la atención de los seguidores catalanes que llegaron al hotel en donde se quedará el PSG y le dieron la "bienvenida" con insultos.

La molesta del la afición culé radica en que el francés fue jugador del FC Barcelona durante varias temporadas y cuando le anotó al conjunto azulgrana en el partido de ida de los cuartos de final de la presente temporada de la Champions League, este no tuvo reparos en cantar el gol.

❗️ Insultos en el recibimiento de Dembélé a su llegada al hotel en Barcelona pic.twitter.com/pDprAINkbz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 15, 2024

Se espera que también en el partido, el cual se disputará el martes 16 de abril a las 13 horas (Guatemala), el recibimiento en el estadio Olímpic Lluís Companys no sea el más agradable para Dembélé.

Por otro lado, Kylian Mbappé, quien es la gran figura del PSG, fue recibido en su llegada a Barcelona con gestos de admiración, a pesar que en 2021 le anotó un triplete al equipo culé en un juego de octavos de final de la Champions League.

Cánticos e insultos contra el PSG y Dembélé



Otro grupo canta apoyando al PSG



Estará entretenida la noche en el Hotel W Vela pic.twitter.com/P9D5j2vBxR — Víctor Navarro (@victor_nahe) April 15, 2024

Duelo parejo

Sobre el partido, el técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, se refirió sobre lo que intentará hacer su equipo con respecto a la vuelta que se jugará en su patio.

"No somos un equipo que especule, queremos quitarle el balón al PSG, atacar y atacar. Ojalá nos salga nuestra mejor versión"", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.

"No he visto ningún equipo de Luis Enrique que no haya salido al ataque y mucho más mañana que van perdiendo de un gol. Si no han especulado en toda la temporada, mañana menos", añadió Xavi, convencido de que su rival saldrá con todo a por el partido.

Luis Enrique por su parte, entrenador del PSG, destacó que su equipo no se guardará nada y está confiado en obtener la victoria.

"De serie, no especulamos y esa palabra mañana no existe para nosotros. Estamos convencidos de que le vamos a dar la vuelta", resaltó.