El Inter Miami celebra el fichaje de Messi clasificándose a las semifinales de la Copa

El Inter Miami tendrá un partido muy complicado en semifinales ante el Cincinnati, que es líder de la Conferencia Este de la MLS y que derrotó en cuartos por 3-1 a los Pittsburgh Riverhounds de la USL.

No obstante, ese encuentro de semifinales no se jugará hasta el 23 de agosto, fecha en la que ya podría estar Messi puesto que el mercado de fichajes veraniegos de la MLS se abre el 5 de julio.

El nuevo conjunto de Messi, quien optó por Miami en lugar de Arabia Saudí o un regreso a Barcelona, ha encontrado en la Copa el oxígeno que por ahora no ha hallado en la MLS, donde ha firmado un espantoso arranque de temporada y es último del Este con solo 15 puntos tras 16 encuentros (cinco victorias y 11 derrotas).

El Inter Miami ha perdido sus últimos cinco encuentros en la MLS y la semana pasada despidió a su técnico Phil Neville, lo que abrió la puerta para que el argentino Javier Morales se convirtiera en su entrenador interino. EFE

Coco ➡️ Stefanelli to score the goal that sends us to the @opencup semifinals for the first time in club history 👏👏 pic.twitter.com/FKnU9CeBmd

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 8, 2023