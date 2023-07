El Inter Miami de Messi se enfrenta al Atlanta United por la Leagues Cup: Hora y en dónde ver el partido

“Es muy probable que Leo y Busi jueguen más tiempo. Sabemos que cuando Leo inicia, hablamos de 90 minutos”, mencionó el entrenador del Miami.

Los dirigidos por Gerardo Martino empezaron con el pie derecho su camino; derrotaron al Cruz Azul de México en el último suspiro gracias a un gol de Messi de tiro libre y sumaron tres puntos que los coloca cerca de avanzar de ronda.

Por otra parte, el Atlanta hará su debut en la competencia, ya que no jugó la primera fecha al solo haber tres equipos en cada grupo.

Hora y dónde ver el partido en Guatemala

El juego se desarrollará en el DVR PNK Stadium en Fort Lauderdale a partir de las 17:30 horas de Guatemala.

La transmisión en vivo estará a cargo de la plataforma por streaming Apple TV, la cual ofrecerá todos los encuentros de la Leagues Cup y también de la MLS tras un convenio recientemente firmado entre la liga estadounidense y la empresa.

