El Inter Miami de Messi se enfrenta al FC Dallas por Leagues Cup: Cuándo es y dónde ver el partido

El Inter ganó sus últimos tres duelos, desde que llegó Messi al equipo no conoce la derrota y con las incorporaciones de Sergio Busquets y Jordi Alba, el cuadro de “Las Garzas” apunta alto en la temporada, pese a que el Miami no pasa por un buen momento en la MLS.

El Dallas por su parte, clasificó a los octavos de final al vencer al Mazatlán por 2 goles a 1.

El juego se celebrará el domingo 6 de agosto en un horario aun por definir, mientras que la transmisión en vivo estará a cargo del servicio por streaming MLS Season Pass a través de Apple TV.

A win and a spot secured in the next round of the @LeaguesCup ✅🤩 pic.twitter.com/Rp9GnH7W6q

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023