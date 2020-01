El italiano De Rossi dejará Boca y anunciará su retiro, reveló Daniel Osvaldo

El italiano Daniele De Rossi (derecha) es una de las grandes figuras del futbol argentino. (Foto Prensa Libre: AFP)

El centrocampista campeón del mundo en Alemania 2006 se retiró este lunes del entrenamiento en su auto sin dialogar con la prensa y no participó del almuerzo junto a sus compañeros.

“Allegados al plantel boquense” le informaron a la agencia oficial de noticias Télam que De Rossi regresará a Italia por “un problema familiar que lo llevaría a anunciar su retiro de la práctica del fútbol”.

Osvaldo, compañero de De Rossi en la selección italiana y en el Roma y ahora jugador de Banfield, dijo en rueda de prensa que este domingo habló con el centrocampista y que le “contó que iba a dejar”.

“Le dije: ‘es una tristeza enorme no verte más en la cancha’, pero es una decisión que él tomó y hay que respetarla. Es un campeón y le va a ir bien en todo lo que se proponga”, dijo el goleador.

“Es una decisión que él ya la tiene tomada, por motivos que él los dirá o no. Cuando alguien está convencido de algo no está bueno meterse. Ya sé que por más que se lo diga no va a venir, así que solo me queda desearle lo mejor de ahora en más”, concluyó.

De Rossi fichó por Boca Juniors en julio de 2019 y tenía contrato hasta mediados de 2020.

Con el Xeneize disputó siete partidos y anotó un gol.

