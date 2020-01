Cristiano Ronaldo consigue su primer triplete en la Serie A

Cristiano arrancó 2020 con una gran prestación y alcanzó los 13 goles en la Serie A, al colocarse a seis dianas de distancia del máximo artillero del torneo, Ciro Immobile, lo que permitió al Juventus hacerse momentáneamente con el liderato en solitario a la espera de lo que haga este mismo lunes el Inter de Milán en el campo del Nápoles.

El delantero portugués firma ya 56 tripletes en su carrera, entre los clubes y la selección lusa, pero nunca había logrado anotar tres goles en la Serie A italiana, competición en la que juega desde el verano de 2018 tras su fichaje por el Juventus procedente del Real Madrid.

“Lo más importante es el equipo. Jugamos muy bien. Marcar goles siempre es una alegría, pero lo que más cuenta es ganar y aumentar la presión sobre el Inter”, afirmó Cristiano al acabar el partido, en declaraciones a la televisión italiana Sky Sport.

“Estamos mejorando partido tras partido, no solo en defensa sino también en ataque y en el centro del campo”, agregó, además de reconocer que espera que el Inter pierda este lunes para que el Juventus se quede solo al frente de la tabla.

Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 6, 2020