Fallece el alemán Hans Tilkowski, quien encajó el “gol fantasma” en el Mundial de 1966

El subcampeón del mundo en 1966, muerto luego de una larga enfermedad, fue conocido por haber encajado el “gol fantasma” más polémico de la historia del futbol, durante la final perdida por 4-2 contra Inglaterra, en un partido que todavía da que hablar en Alemania.

Cuando corría el minuto 11 de la prórroga y el resultado era de 2-2 en aquel 30 de julio de 1966, un disparo del atacante inglés Geoff Hurst golpeó el larguero de Tilkowski antes de rebotar en el suelo.

¿Delante o detrás de la línea de gol? Pese a las protestas de los jugadores germanos, el árbitro suizo, tras consultar con su asistente, concedió el tanto que llevó al triunfo a los ingleses.

La polémica se mantiene a día de hoy sin que los especialistas lleguen a un acuerdo sobre si la pelota traspasó o no la línea.

— DW Sports (@dw_sports) January 6, 2020