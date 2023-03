El Leverkusen sorprende al Bayern y el Dortmund es nuevo líder

Concediendo dos penales por faltas de Benjamin Pavard (minuto 55) y Dayot Upamecano (73), transformados por el argentino Exequiel Palacios, el Bayern concedió su tercera derrota de la temporada tras caer en Augsburgo a mediados de septiembre (1-0) y en Mönchengladbach (3-2) en febrero.

Los penales señalados al Leverkusen fueron provocados por el francés Amine Adli. En ambas acciones el árbitro había enseñado la amarilla al jugador por simular para después corregir su decisión y cambiar el cartón por la pena máxima tras consultar el VAR.

El Bayern Múnich ha dominado la Bundesliga desde hace una década. La última vez que otro equipo ganó la competición fue en 2012, cuando lo consiguió el Dortmund, dirigido entonces por Jurgen Klopp.

Antes, la gran sorpresa de la Bundesliga, el Unión Berlín (3º) ganó 2-0 en su estadio al Eintracht Fráncfort (6º), resultado que le permite ascender al tercer puesto.

Gracias a los goles de Rani Khedira (53) y Kevin Behrens (75), el Union Berlín firmó su 14ª victoria de la temporada.

Con 48 puntos los jugadores dirigidos por Urs Fischer cuentan con dos de ventaja sobre el Friburgo (4º), que este domingo se dejó dos unidades en el último suspiro al empatar 1-1 en la cancha del Maguncia (9º) con un tanto en el 90+6 del austriaco Karim Onisiwo.

A tres del Union Berlín queda el Leipzig (5º), que el sábado perdió 1-0 en la cancha del Bochum (14º).

El Eintracht Fráncfort suma 40 unidades y está a ocho del podio, por lo que ve alejarse la posibilidad de repetir participación en la Liga de Campeones.

Los jugadores dirigidos por Oliver Glasner no fueron capaces de convertir las numerosas ocasiones que tuvieron en la primera parte, principalmente con el internacional francés Randal Kolo Muani (16, 39 y 45+1), que disparó en las tres fuera, o el tiro de Daichi Kamada despejado por Frederik Rönnow.

Como acostumbra, el Unión mostró eficacia y no falló las opciones que tuvo ante una defensa del Eintracht que dejó algunas grietas.

