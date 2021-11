El líder México quiere revancha ante Estados Unidos en la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022

Por precaución, el delantero del Chelsea no saldrá en el once titular frente a la mermada zaga mexicana, que no podrá contar con Néstor Araújo (Celta de Vigo) por sanción.

El técnico Gerardo Martino confiará los galones en defensa al pujante Johan Vásquez (Génova) mientras podría optar en el centro del campo con los veteranos Héctor Herrera (Atlético de Madrid) y Andrés Guardado (Betis).

En ataque, se espera que el ‘Tata’ ponga en liza a su temible tridente formado por los talentosos Hirving ‘Chucky’ Lozano (Nápoles) y Jesús ‘Tecatito’ Corona (Oporto) y el definidor Raúl Jiménez (Wolverhampton).

Alejado casi un año por una fractura de cráneo, México echó de menos la pólvora de Jiménez en los dos torneos de Concacaf de 2021, en los que Estados Unidos desafió su tradicional hegemonía en la región.

En junio, el equipo de las barras y estrellas derrotó 3-2 al ‘Tri’ en la final de la primera edición de la Liga de Naciones de Concacaf.

Tras esta victoria, la primera de Estados Unidos sobre México en una final de Concacaf en 14 años, el combinado de Gregg Berhalter se dio el lujo de volverle a batir 1-0 en la final de la Copa Oro.

Pulisic desde el banquillo

Tras festejar los dos títulos, a la joven selección estadounidense le está costando obtener puntos en las ásperas eliminatorias de Concacaf, en las que ya fracasó para clasificar a Rusia 2018.

Para doblegar a un México con el orgullo herido, Berhalter tendrá a sus órdenes a Christian Pulisic, todavía entre algodones por el esguince de tobillo sufrido con la selección en septiembre.

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha pedido públicamente a Estados Unidos que cuiden a su delantero, a quien ha usado con cuentagotas en los últimos partidos.

“Christian no va a comenzar el partido mañana”, confirmó Berhalter. “El sentido común nos dice que no lo puedes alinear en un partido así cuando solo lleva cuatro entrenamientos y ha estado de baja dos meses”.

“Entiendo la preocupación de Tuchel”, afirmó. “Espero que tenga algo de tiempo de juego, que lo metamos en el campo y pueda tener un impacto y ayudarnos a conseguir el resultado que queremos”.