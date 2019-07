“El mejor Mundial femenino de la historia”, asegura Infantino sobre Francia 2019

“Habrá un antes y un después”. Esta Copa del Mundo “ha sido fenomenal, excepcional”, añadió el dirigente sobre una competición que se cerrará el domingo con la final entre Estados Unidos y Holanda.

Infantino se mostró favorable a ampliar el Mundial femenino de 24 a 32 equipos en el 2023.

“No hay que perder el tiempo, hay que trabajar, nada es imposible, si observamos el éxito de esta Copa del Mundo, hay que ir incluso más lejos”, explicó.

El presidente de la Fifa también avanzó que le gustaría crear una Copa del Mundo femenina de clubes “desde el próximo año”.

También habló de una inversión total de un mil millones de euros de la Fifa hacia el futbol femenino.

“Hay que invertir para hacer crecer el futbol femenino en el mundo entero”, apuntó.

