Holanda disputará ante Estados Unidos su primera final en un Mundial femenino

Tras acabar los noventa minutos reglamentarios con empate sin goles, la semifinal en el estadio de Decines-Charpieu se decidió con un gol de Jackie Groenen en el minuto 99.

De esta forma, Holanda, dos años después de haberse proclamado campeona de Europa en una edición disputada en su país, aspirará a lograr el mayor éxito de la historia de su fútbol femenino.

Es apenas el segundo Mundial femenino que disputa la ‘Oranje’, después del de hace cuatro años en Canadá, donde se había quedado en los octavos de final, por lo que la progresión ha sido espectacular.

Lee también: Estados Unidos está en la final y buscará su cuarto título

Tanto estadounidenses como holandesas han ganado sus seis partidos en lo que va de Mundial. En el caso de las europeas, tras un pleno de tres triunfos en su grupo, superó en octavos 2-1 a Japón, la campeona mundial de 2011, y en cuartos 2-0 a Italia, una de las revelaciones de este año.

Suecia, vigente subcampeona olímpica y que fue subcampeona del mundo en 2003, se queda en puertas de la final, tras un torneo en Francia en el que había logrado sorprender en cuartos a Alemania, dos veces campeona mundial.

That feeling when you're through to the #FIFAWWC Final 💃@oranjevrouwen 👏👏👏@FIFAWWC_NED | #FIFAWWC

TV listings 👉 https://t.co/t64sDOEs52 pic.twitter.com/XUnXb3Yn6k

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 3, 2019