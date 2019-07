10 comentarios machistas indignantes que han llamado la atención durante el mundial femenino

Sin embargo, muchos aficionados han hecho comentarios y sostienen una postura en contra del balompié femenino.

“Nos meteis el futbol femenino por los ojos, pero que noooooo no gustaaa muy lento”, “niñas dejen de hablar de futbol. Así sepan, no les vamos a creer. Aprendan a hace arroz con cucayo, ahí si les creo”, “el futbol femenino es un insulto al propio futbol”, son algunos de los comentarios más fuertes contra las deportistas que practican el futbol.

Te puede interesar: Para la inglesa Lucy Bronze, Estados Unidos no está “destinado a ganar” Mundial femenino

Palabras soeces, denigración, insultos, comparaciones ilógicas y la idea errónea de asumir que las mujeres deben estar en la cocina, estos son diez comentarios sobre el mundial femenino Francia 2019 más machistas que encontramos en twitter, en donde se hace de menos a las futbolistas.

De verdad..nos meteis el futbol femenino por los ojos, pero que nooooo no gustaaa muy lento , se que esta mal visto lo que dicho, pero no gusta da pereza y no me vengais con machismo. #DirectoGol

Que vieja tan tonta, mientras el futbol femenino no mueva la audiencia y por consiguiente el dinero que mueve el masculino, nunca le van a ofrecer mejores contratos, aclaro no es machismo, es la realidad https://t.co/GvEzdK761E

Ese mundial de fútbol femenino es tan malo, que en los noticieros no pasan los goles por machismo, sino para que no sean comparadas con las copas que se juegan en América y África.

Lee también: La camisola de la selección femenina de Estados Unidos supera en ventas a la masculina

el fútbol de femenino no tiene el nivel de competitividad del fútbol masculino, resulta aburrido verlas jugar, no tiene nada que ver con "machismo,patriarcado, machirulos" etc… existen otros deportes como el tenis donde es un deleite ver a mujeres como serena williams jugar

Es que no lo entiendes, no me gusta el fútbol femenino, igual en otros deportes me gusta más como lo practican las chicas, pero en el fútbol no, no es cuestión de machismo ni feminismo, sino de gustos

— Germán Valencia (@germangoal9) June 25, 2019