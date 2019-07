Estados Unidos está en la final y buscará su cuarto título

El equipo norteamericano se enfrentará en la final del domingo en Lyon al vencedor del segundo duelo de semifinales, que disputan el miércoles las selecciones de Holanda y Suecia.

Christen Press adelantó a Estados Unidos en el minuto 10 al cabecear un centro desde la derecha, pero Ellen White empató en el 19 al rematar un pase desde la izquierda, anotando su sexto gol en el torneo.

Pero Alex Morgan, que no había anotado tras sus cinco goles en el debut contra Tailandia (13-0), lograría el que sería a la postre el tanto de la victoria para Estados Unidos al cabecear en el 31 un pase desde la izquierda.

Con ese tanto, Morgan alcanzó a la inglesa White al frente de la tabla de goleadoras, con seis dianas, dejando atrás a la también estadounidense, Megan Rapinoe, que se quedó en el banquillo, pese a sus dos dobletes en octavos contra España y en cuartos frente a Francia, y a la australiana Sam Kerr, ambas con cinco.

