La camisola de la selección femenina de Estados Unidos supera en ventas a la masculina

“La camiseta de local de USA femenil es ahora la camiseta de futbol número uno, masculina o femenina, que se ha vendido en Nike.com en una sola temporada”, aseguró Parker.

La afición se siente cada vez más conectada, en este caso, con la selección femenina estadounidense, gracias a su impecable desempeño en la cita mundialista en Francia.

Lee también: Los mejores países para el fútbol femenino… (y los peores)

Sus jugadoras han contribuido de manera destacada. Alex Morgan y su capitana Megan Rapinoe han tomado el papel de protagonistas, la segunda, por su desempeño en el campo (suma 5 goles en Francia 2019) y por ser un ícono gay.

Rapinoe también ha subido en popularidad por el cruce de palabras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus declaraciones tajantes, en las que aseguró que no iría a la Casa Blanca si su selección ganaba la Copa del Mundo.

Según el sitio Markets Insider, la marca Nike apostó por el Mundial Femenino y ahora está teniendo una jugosa recompensa. Incrementó sus ventas en un 11 por ciento, lo que significa que sus ingresos son de US$7.4 mil millones.

Lee también: Rapinoe dijo que rechazaría una invitación de Trump a la Casa Blanca. “No iré a la jodida Casa Blanca”

5-minute video of Nike's World Cup kit reveal in Paris, featuring @alexmorgan13, @mPinoe, @samkerr1, @frankirby, & many more: https://t.co/J24FkSBqgy

— Heidi Burgett (@heidiburgett) March 18, 2019