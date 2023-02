¿El peor partido de Mbappé? Un penalti fallado (dos veces) y una lesión que ensombrece el triunfo del PSG

El español Fabián Ruiz (55), el argentino Lionel Messi (72) y el joven Warren Zaire Emery (90+2) fueron los autores de los goles que dieron los tres puntos al PSG, que suma 51 puntos, cinco más que el Marsella, que es ahora segundo después de ganar 2-0 al Nantes (13º) y de que el Lens (3º con 45 unidades) perdiese en casa 1-0 contra el Niza (8º).

En Nantes, el Marsella no disfrutó de demasiadas ocasiones de gol en el Estadio de la Beaujoire, pero aprovecharon un error monumental de la defensa local, con gol en contra de Joao Victor, para romper el tanteador inicial (57).

Y en el descuento, sentenció Azzedine Ounahi, uno de los héroes de Marruecos en Catar-2022 y reciente fichaje del Marsella (90+3).

Todo lo contrario que el Marsella, en clara trayectoria ascendente, el Angers perdió en casa 2-1 contra el Ajaccio (17º) y sumó su 13ª derrota consecutiva, un récord negativo en la Ligue 1.

Cuarto en la clasificación es el Mónaco, que sufrió para derrotar 3-2 al Auxerre (19º), y quinto el Rennes, que goleó 3-0 al Estrasburgo (18º).

Tres días después de llevarse un punto del Parque de los Príncipes, el Reims (9º) derrotó 4-2 al Lorient (7º) y suma trece partidos sin perder.

El joven cedido por el Arsenal Folarin Balogun anotó tres goles, el primero de ellos de penal, y se coloca al frente de la clasificación de máximos goleadores del campeonato galo con 14 tantos, uno más que Kylian Mbappé.

En los otros partidos jugados en el primer turno, el Lille (6º) no pasó del empate a cero en casa frente al Clermont (8º) y el Toulouse (10º) goleó 4-1 al Troyes (15º).

🚨| Kylian Mbappé was hobbling while leaving the Stadium! 🇫🇷🎥pic.twitter.com/zurH6qLjAj

— PSG Report (@PSG_Report) February 1, 2023