El Real Madrid va por su primera victoria en Champions ante un Inter sin Lukaku, su goleador

El brasileño, Vinicius Junior, busca ganarse la titularidad en la champios. Foto AFP

El Real Madrid, de Zinedine Zidane, y el Inter de Milán, de Antonio Conte, disputarán este martes 3 de noviembre a las 14:00 horas (en Guatemala) su tercer juego de la Champions League, competición en la que ambos equipos han sufrido más de la cuenta a pesar de tener a estrellas como Vinicius y Lautaro Martínez.

Madrid e Inter tienen por delante un duelo que determinará la comodidad de seguir en la fase inicial de esta competición europea. Los italianos no contarán con Romelu Lukaku, anotador de los únicos dos goles que tienen hasta ahora en la primera jornada. El ariete belga no hizo el viaje a España, mientras que los locales anunciaron la baja de Éder Militao por dar positivo de Covid 19.

Los blancos, que aún no ganan en esta primera fase, están urgidos de la victoria para avanzar a los octavos de champions. El Inter debe buscar lo mismo para mantener en una zona cómoda de la tabla de posiciones.

El Real Madrid cayó, en la primera jornada, en el estadio Alfredo Di Stéfano, 2 a 3 contra el Shakhtar Donetsk, equipo ucraniano que marcha primero con 4 puntos. El Madrid es último en la tabla con un punto, que logró en un dramático partido en Alemania contra el Mönchengladbach. Aquel día Benzema y Casemiro rescataron el resultado. El Inter suma dos empates, uno de local contra los alemanes y el otro de visita contra los ucranianos.

Para Vinicius, la competencia es dura en el Real Madrid, mientras que Lautaro pena para encontrar el gol en el Inter de Milán: brasileño y argentino buscan un nuevo impulso con el crucial Real-Inter de este martes en champions.

Los juegos para hoy 3 de noviembre son FC Shakhtar Donetsk contra Mönchengladbach; y Lokomotiv Moscú contra Atlético de Madrid a las 11:45 horas. Real Madrid vrs Inter de Milán; SB Salzburg vs Bayern; Manchester City vs Olympiacos y Porto vs Marsella a las 14:00 horas.