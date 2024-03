El Manchester City tras su victoria ante el Copenhague logró alcanzar los cuartos de final de la Champions League por séptimo año consecutivo. El hito fue celebrado por el técnico catalán Pep Guardiola tras el final del partido y agradeció a los dueños del club por darle tiempo para construir un equipo competitivo.

El conjunto inglés, actual campeón de la competición, se impuso por un marcador global de 6 goles a 2 sobre su rival, dominando por completo la eliminatoria.

"Era difícil atacarles porque están bien organizados, con cuatro o cinco jugadores detrás. El resultado está ahí, y la clasificación también", comentó Guardiola a TNT Sports después de sellar el pase a cuartos.

"Recuerdo, cuando llegué, que el club no creía que pudiéramos lograrlo. Ha sido un proceso, etapa por etapa", afirmó el estratega, que recordó que a lo largo de ocho años en el equipo sólo se perdió unos cuartos de final y fue en su primera temporada.

"El problema es que los entrenadores no tienen tiempo en el futbol moderno. Pero ellos (los dirigentes del City) me han dado tiempo, nos han dado tiempo, el mérito es suyo. Ahora somos un equipo que cree que puede conseguirlo", añadió.

Ha sido bajo el mando del técnico español que el Manchester City alcanzó su mejor época. El equipo inglés es actual campeón de la Champions, trofeo que rozó en el 2021 cuando perdió contra el Chelsea, y ahora tras ganarle al Copenhague se instauró un nuevo récord para el futbol inglés en competencia europea.

Tras su victoria de este 6 de marzo el City se convirtió en el primer equipo inglés en alcanzar 10 victorias consecutivas en Champions League. Este hito solo lo han conseguido el Real Madrid (2014/2015) y el Bayern Múnich (2019/2020).

El triunfo del City lo orquestaron entre Akanji, Álvarez y Haaland. Por parte del Copenhague descontó Mohamed Elyounoussi.

