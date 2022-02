El técnico argentino Marcelo Bielsa, quien “transformó el destino del club”, fue cesado del Leeds United

Ha disputado 26 partidos ligueros, dos más que Everton y Burnley, sus dos perseguidores más directos, por lo que su situación resulta muy delicada.

“Ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar desde que estoy al frente del Leeds United, teniendo en cuenta todos los éxitos que Marcelo ha tenido con el club”, comentó el presidente Andrea Radrizzani, citado en el comunicado.

Bielsa, un técnico de prestigio internacional conocido por su juego espectacular y su fuerte personalidad, sorprendió en 2018 al unirse al Leeds, que estaba en la segunda división.

El técnico de 66 años “transformó el destino del club”, destacó el Leeds United, que en la primera temporada del ‘Loco’ Bielsa no pudo ascender a la Premier League al perder en el repechaje.

En el segundo intento, el Leeds dominó ampliamente el Championship (2ª división inglesa), terminando con 10 puntos de ventaja sobre el segundo y volviendo a la élite dieciséis años después.

Thank you Marcelo for everything you have done for me.

You saw in me what I didn’t even see in myself. You helped me grow as a player but most importantly as a person.

Wishing you all the best in your next chapter.

Gracias Marcelo

Vamos Leeds Carajo!!

❤️ pic.twitter.com/efuWFv053T

— Kalvin Phillips (@Kalvinphillips) February 27, 2022