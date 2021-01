El United amplía la crisis del Liverpool y avanza a octavos de Copa

Un libre directo lanzado con maestría por Bruno Fernandes a 12 minutos del final fue el golpe definitivo para los Reds.

Antes, en un duelo de altura, Mohamed Salah había abierto el marcador (18) e igualado 2-2 (58), respondiendo a los tantos de Mason Greenwood (26) y Marcus Rashford (48).

“Con un gol abajo, la reacción de todos fue muy buena. Hicimos cosas muy bien, buenos goles. Tuvimos que defender bien y fuimos capaces de reaccionar”, señaló el técnico del United Ole Gunnar Solskjaer.

“Hubo muchas cosas buenas y algunos errores en los goles, si quieres ganar aquí tienes que ser absolutamente ‘top’ y no lo fuimos”, reconoció el técnico de los Reds Jurgen Klopp.

Los Reds, que están a seis puntos del líder United en la Premier, solo han ganado uno de sus siete últimos partidos contando todas las competiciones… Y fue ante un Aston Villa en el que jugaron los futbolistas del filial en la tercera ronda de la Copa.

El jueves, el equipo dirigido por Klopp cayó 1-0 ante el Burnley, en la que fue su primera derrota en liga en Anfield desde 2017 -68 partidos consecutivos-.

Este domingo el campeón de Europa en 2019 había empezado el duelo con su famosa delantera reivindicándose. El brasileño Roberto Firmino filtró un pase milimétrico a Salah y el egipcio finalizó con un sutil globo que superó a Dean Henderson.

En un choque más abierto que el 0-0 de hace una semana en el campeonato, los desajustes de su defensa se evidenciaron en sendas contras convertidas por Greenwood, con un disparo cruzado que sorprendió a Alisson, y Rashford, también letal ante el arquero brasileño.

Como varias otras piezas claves en los dos bandos, Bruno Fernandes había empezado en el banquillo. Tras entrar en juego, una falta realizada a Edinson Cavani fue convertida por el portugués.

El United jugará en octavos ante el West Ham. Al Liverpool de la ‘era Klopp’ se le sigue resistiendo la Copa: desde la llegada del alemán nunca ha superado los octavos.

En los otros duelos del día, el delantero Tammy Abraham, autor de un triplete, permitió al Chelsea vencer al Luton (3-1), de segunda división, y sacar el billete para octavos.

No marcó, no asistió ni levantó algún título, pero fue el partido más especial para Mason Mount. Llegó al Chelsea con 6 años, le dijeron que no subiría al primer equipo, salió cedido, trabajó y se ganó regresar. Hoy, CAPITÁN del club de su vida en #FACup. Chapó, Mason.👏🏽💙 pic.twitter.com/Rov7JrFZef

— Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera) January 24, 2021