El United convoca reunión de emergencia y aprieta por Zidane

Además, los Glazer han dado orden de intensificar las negociaciones para fichar a Zidane, que no parecía estar interesado en el cargo la última vez que Solskjaer estuvo en el filo de la navaja.

Sin embargo, el United confía en convencer al técnico galo, que no entrena desde que se fuera del Real Madrid en verano, al aumentar la oferta económica.

Zidane es de los pocos grandes nombres que hay en un mercado de entrenadores donde los ‘Diablos Rojos’ ya perdieron la opción de firmar a Antonio Conte, que terminó por irse al Tottenham Hotspur.

Con la marcha de Solskjaer se terminará con tres años del noruego en Old Trafford en los que no ha conquistado ningún trofeo.

Internal talks ongoing at Manchester United to discuss Ole Gunnar Solskjær position. Part of the board/officials pushing to sack the manager immediately. It’s a serious possibility now – after terrible performance at Vicarage. 🔴 #MUFC

Final choice will be up to Joel Glazer. pic.twitter.com/3YZXL3PbYh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2021