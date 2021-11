VIDEO | Lionel Messi desata un atronador festejo de la afición del PSG con su primer gol

Messi firmó su primer tanto en la Ligue 1. Acumula cuatro ya con la camiseta del París Saint Germain el argentino, que solo había logrado ver puerta en la Liga de Campeones. Marcó dos tantos contra el Leipzig y uno frente el Manchester City. No había conseguido anotar hasta ahora en la competición liguera.

Pochettino, que dejó fuera de la convocatoria a Sergio Ramos a pesar de que lleva varios entrenamientos con el grupo, situó de inicio a la terna mágica que forman Messi, Mbappe y Neymar.

Se le puso el partido de cara al líder, que a los dos minutos tomó ventaja cuando Mbappe desvió hacia la red un tiro lejano del argentino Leandro Paredes.

El cuadro parisino dominó pero no terminaba de sentenciar. El partido se le complicó a la hora de juego cuando Keylor Navas arrolló fuera del área a Ludovic Blas cuando encaraba la meta y fue expulsado.

Saltó al campo el portero español Sergio Rico, que sustituyó a Neymar. Y un cuarto de hora después, Randal Kolo Muani empató con un taconazo que sorprendió a Rico.

A pesar de jugar con diez y con el choque igualado, el París Saint Germain reaccionó y obtuvo premio. Apareció Messi. Su compenetración con Mbappe dio sus frutos.

El argentino buscó al francés con un pase que fue interceptado por Dennis Appiah. El balón voló hacia la portería visitante y alcanzó la red tras superar al portero Alban Lafont.

Cinco minutos después, en el 87, Messi sentenció el marcador. Recibió el balón de Mbappe, se hizo un espacio desde la frontal y ejecutó un tiro imposible para el meta visitante. El gol sentenció el partido.

Messi’s goal and the fan’s reaction to it 🤩🤩 pic.twitter.com/UF5DMM8zbs

— Ziad is in less pain  (@Ziad_EJ) November 20, 2021