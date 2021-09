Ella es Gelareh Nazemi, la árbitra iraní que dirige el juego entre Egipto y Guatemala

Antes de llegar a la Copa del Mundo grabó su nombre en los libros de historia al ser nombrada segunda árbitro de la eliminatoria asiática de la Copa Mundial de Lituania 2021 entre Vietnam y Líbano. Fue el primer paso para estar en la gran cita mundialista de esta disciplina.

Previo a estas competiciones dirigió en el Torneo Olímpico Juvenil de Futsal Femenino en Buenos Aires, Argentina en 2018 entre Portugal y Japón.

También estuvo en el Campeonato de Futsal Femenino de la AFC, así como en la semifinal de la Eurocopa Femenina de Futsal de la Uefa 2019 entre España y Rusia en Portugal, y en el juego masculino en su país de origen.

La árbitra le contó a la Fifa en su sitio web que hace unos 15 años jugaba al futbol en Irán cuando su hermano, que era árbitro en la SuperLiga, le instó a intentarlo.

“Él dijo: puedes hacerlo, puedes ser uno de los primeros”. En Irán, el primer grupo de árbitras comenzó hace solo 15 años, recordó.

Gelareh Nazemi expresó que al principio de su carrera fue duro, “pero como en cualquier otro país, si quieres algo lo suficiente, puedes hacerlo. La gente, especialmente los hombres, ha dicho a menudo que las mujeres no son buenas árbitras. Pero para mantener mi decisión, era importante para mí decirles y demostrarles que podía hacerlo. Lo usé como herramienta motivadora. Y mi hermano y mi familia me apoyaron mucho. Eso fue muy importante”.

Alguna vez pensó en dejarlo por las mismas circunstancias, porque estaba agotada de las críticas. “No tuve ningún apoyo en mi país, pero me hizo más fuerte. Puedes y debes hacer lo que quieras hacer y quería demostrar, especialmente a los hombres, que podía hacerlo. Lo hice sola, lo intenté y lo logré”.

For the first time in its history, #FIFA appointed five ladies, including Iranian referee Gelareh Nazemi, to officiate at the 2021 FIFA Futsal World Cup in Lithuania.https://t.co/zzTOqFiaKA

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) August 28, 2021