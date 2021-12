En el Dortmund confirman el interés del Real Madrid por Erling Haaland pero deja en el aire si se irá o no

Agregó que hace unos días mantuvo una conversación “muy buena” con Mino Raiola, el asesor de Haaland, y señaló que cuando se encuentran dentro de los objetivos, los contactos “son siempre bastante agradables”.

“Y esta conversación telefónica fue bastante cordial. Seguro que en las próximas semanas volveremos a mantener otra conversación. En primer plano está el desarrollo general de Haaland”, dijo.

Afirmó que al igual que con Robert Lewandowski, también en el caso de Erling “quisiera estar orgulloso alguna vez, si eventualmente gana la Liga de Campeones”.

“Yo personalmente pienso que le haría bien quedarse todavía un poco en la Bundesliga. Raiola es un chico tan astuto, que ya sabe lo que hace”, zanjó.

🎙️ Borussia Dortmund CEO, Hans-Joachim Watzke: "No matter where I go, everyone talks to me about Håland. The only thing I know for sure is that Real Madrid are VERY interested in him. Now, I could name 25 other teams as well, that's a fact. He may go or stay." pic.twitter.com/oixTxiviQ9

