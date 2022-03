Encuentran sin vida a futbolista estadounidense de 22 años: Esto dice la investigación policial

Katie Meyer estudiaba el último año de la carrera de Relaciones Internacionales con especialidad en historia, y era conocida por su trabajo y entrega como atleta, en especial, por contribuir a ganar el título de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria.

Aún no se tienen detalles de la causa de la muerte, pero las autoridades no descartan que se trate de un suicidio. Sin embargo, será en los próximos días que se confirme los ocurrido en la Universidad de Stanford.

The Stanford community has suffered an unimaginable loss. Our thoughts & love are with Katie’s family & friends. ❤️ pic.twitter.com/3qXOyx7atO

— Stanford Athletics (@GoStanford) March 2, 2022