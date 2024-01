Endrick: El futbolista del Real Madrid que desafía las comparaciones con Pelé y Ronaldo abrazando sus raíces

Endrick Felipe Moreira de Sousa ha debido acostumbrarse a la celebridad, viendo su nombre y rostro en medios de todo el mundo. A pesar de su físico prodigioso, es un adolescente común que disfruta de los placeres simples. El próximo verano, se unirá al Real Madrid y ya está concentrado con la selección sub-13 de Brasil para el Preolímpico. Su sueño es claro: no ser el nuevo Pelé o Ronaldo, sino simplemente ser Endrick.

Desde la concentración olímpica brasileña, Endrick habla con Cazé TV sobre sus pasiones fuera del fútbol, cómo maneja la presión mediática y su enfoque en inspirar a jóvenes: “Hay cosas que ocurren y hay personas que hablan y dicen, ‘Endrick es el nuevo Pelé’ o ‘Es el nuevo Ronaldo’… Quiero ser Endrick, y lo que se hable no me importa. Tengo una gran responsabilidad, y quiero incentivar a otros jóvenes”.

Endrick, del SE Palmeiras, se presenta como un joven humilde y centrado. Su deseo al cumplir 18 años es sencillo: conducir. Descarta las tentaciones del alcohol y destaca su gusto por la moda, con una inclinación por marcas de renombre. Su sueño va más allá del futbol, anhelando construir su propia familia.

“Cuando cumpla los 18 quiero conducir. Me gusta mucho conducir en los karts. Ahora mi novia conduce para mí. Tiene un Golf GTI que acelera mucho. La primera cosa que quiero hacer es tener mi coche. No quiero beber porque, infelizmente, con las cosas que viví en mi familia, sé que (el alcohol) no es para mí. Salir a comprar ropa si me gusta. Mis padres me controlan si gasto mucho, sobre todo gasto en videojuegos”, comentó.

En cuanto a su físico imponente, Endrick atribuye su fortaleza a la genética y revela su interés por otros deportes como el tenis. Con la mudanza a España, espera explorar nuevas oportunidades. En relación con el fútbol, sueña con hacer historia con la selección brasileña, debutando con la absoluta en noviembre y anhelando enfrentarse a Inglaterra y España.

“No me gusta entrenar las piernas en el gimnasio, pero es que tengo las piernas fuertes, es pura genética. Aparte del fútbol y el baloncesto, otro deporte que me gusta es el tenis. He empezado a jugar y quiero aprender más. Ahora que voy a España, donde hay varios de los mejores jugadores del mundo, seguro que allá tendré oportunidad”, reconoció.

Con su enfoque único y humildad palpable, Endrick emerge como un talento prometedor que desafía las expectativas y ansía dejar su propia huella en el mundo del futbol.