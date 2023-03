“Enfrentarme al campeón, contra Messi, para mí no es la prioridad”, las declaraciones del técnico de la selección de Panamá

Este llamado especial del seleccionador panameño se hace paralelo al del amistoso frente a Argentina, actual campeona del mundo, el 23 de marzo próximo, en su mayoría son futbolistas del torneo local.

Precisamente el mismo Christiansen dejó claro que su prioridad es el duelo frente a Costa Rica, por encima del amistoso ante la Albiceleste de Lionel Messi.

“Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero para mí no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera”, indicó en su momento el timonel de la roja centroamericana.

Los convocados para el encuentro ante Costa Rica deberán presentarse el próximo domingo 19 de marzo en la cancha del Complejo Deportivo Los Andes, en San Miguelito, en la capital panameña, para iniciar el entrenamiento.

¡Qué irresponsabilidad más gigante por parte del técnico danés Thomas Christiansen! ¿No se la quiere jugar? ¿No es su prioridad? ¿Desde cuándo un entrenador con "jerarquía" tiene prioridades? Un técnico de selecciones tiene que dirigir aquí y allá. Punto. pic.twitter.com/dOaMJvUuhJ — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) March 6, 2023

La tabla de posiciones en estos momentos en el grupo B tiene a Panamá como líder con 7 puntos, pero con un partido más que Costa Rica, segundo con 3 unidades, mientras que Martinica es último con 1.

Antes, Martinica recibirá a Costa Rica el próximo sábado 25 de marzo en la penúltima fecha del grupo B.

Panamá viajará el próximo lunes 27 de marzo, desde el Aeropuerto de Río Hato, en un vuelo chárter rumbo a San José, Costa Rica.