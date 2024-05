El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, protagonizó un encuentro con los protagonistas de Bad Boys IV, Will Smith, y Martin Lawrence, alimentando la especulación sobre una posible colaboración en la pantalla grande en redes sociales.

El actor, famoso por su papel en la saga Bad Boys, compartió un video en sus redes sociales en el que se lo ve junto a Martin Lawrence y Messi como invitado especial. "Pateando con los chicos," escribió Smith en su publicación, mientras en el video se observa a los tres señalando el horizonte antes de que La Pulga haga su aparición estelar, desafiante y decidido a demostrar su destreza futbolística.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, con miles de comentarios especulando sobre la posibilidad de un cameo de Messi en la próxima entrega de Bad Boys: Ride or Die. “Decime que el capitán aparece en la peliii!”, expresó un usuario, mientras otros manifestaron su entusiasmo con comentarios como “Messi es un bad boys” y “Realmente me encantaría ver a Messi en Bad Boys”.

Este encuentro no es el primero entre Smith y Messi, ya que en febrero compartieron un emotivo abrazo durante un partido del Inter Miami. Las imágenes del encuentro, compartidas en las redes sociales del club y de la MLS, mostraron la complicidad entre ambas estrellas, así como la emoción de Smith, quien compartió una historia en Instagram con un emoji de una cabra, refiriéndose a Messi como el más grande de todos los tiempos.

El vínculo entre Messi y el mundo de Hollywood parece fortalecerse con su estadía en Norteamérica, especialmente con el contexto del próximo lanzamiento de Bad Boys: Ride or Die. Esta sinergia entre el deporte y el entretenimiento no ha pasado desapercibida, con la presencia de Messi sirviendo como catalizador para encuentros memorables entre figuras del deporte y la pantalla grande.

El actor, visiblemente emocionado tras su encuentro con Messi, expresó su admiración y felicitaciones al astro argentino y al Inter Miami por su victoria en el último partido. Horas después del encuentro, Smith continuó compartiendo su emoción en las redes sociales, compartiendo mensajes motivacionales y más imágenes de su encuentro con Messi.