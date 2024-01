¿Era falta? El agarrón que levantó la polémica en el Real Madrid vs Mallorca que terminó en gol de Rüdiger: “Para el árbitro no fue suficiente”

Con la victoria el Real Madrid llegó a 48 puntos y cerró de esa forma la primera vuelta de LaLiga con apenas una derrota en 19 jornadas. Sin embargo para el conjunto merengue que dirige un recién renovado Carlo Ancelotti , el triunfo no llegó exento de polémica, ya que en la acción del gol Rüdiger, los aficionados del Mallorca alegan que existió una falta de Dani Carvajal.

Incluso, el propio entrenador del Mallorca así lo señaló en la rueda de prensa del posterior al encuentro que se desarrolló en el estadio Santiago Bernabéu.

“Lo hicimos bien, el gol no viene de un desborde de Vinícius ni de Brahim, que siempre son difíciles de frenar. Fue un saque de esquina que nos evitó llevarnos un punto tras dar la cara. No me puedo ir contento porque hemos perdido pero sí orgulloso. Es la línea a seguir en un equipo humilde pero muy trabajador, un buen grupo humano“, comenzó diciendo el estratega mexicano.

El entrenador luego se quejó de la acción en la que Rüdiger anota el tanto de cabeza, pero declaró si el árbitro decidió que no era falta, poco pueden hacer.

“Nos quejamos de ese agarrón pero para el árbitro no fue suficiente y es el que manda, el que más sabe de todos“, dijo.

Finalmente, el estratega lamentó que su equipo se fuera del campo del Real Madrid con una derrota después de haber competido durante casi 80 minutos.

“Según se acerca el final del partido te vas ilusionando pero el plan era estar juntos, salir en velocidad con transiciones y nos equivocamos muchas veces en salida con pases claros, pero no lo hicimos mal. Aquí hay que hacer el partido perfecto para sacar algo y hoy no lo hicimos. Nos sobro un córner“, finalizó.