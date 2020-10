¡Escándalo! Koeman acusa a Nyom: “me faltó al respeto y me dijo dos o tres veces cosas muy feas”

Entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman. (Foto Prensa Libre: EFE)

Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, desveló este 17 de octubre, después de perder 1-0 ante el Getafe, que el jugador del conjunto madrileño Allan Nyom le “faltó al respeto” porque a lo largo del partido le dijo “dos o tres veces cosas muy feas”.

El técnico habló sobre el contenido de una conversación que mantuvo con el entrenador del Getafe, José Bordalás, después del choque: “Lo primero que le he dicho es que Nyom me ha demostrado falta de respeto y me ha dicho dos o tres veces cosas muy feas. Le he dicho a Bordalás que hable con su jugador”.

Bordalás, por su parte, afirmó que duda mucho de que Nyom haya cometido ese tipo de acciones. “Estoy aquí para hablar de fútbol, no de polémicas. Es verdad que -Koeman- me lo ha dicho. No he hablado con Nyom. Hablaré el domingo con el chico, pero dudo que Nyom, muy competitivo y que vive los partidos, haya dicho eso, pero ni yo ni nadie permitimos esos comportamientos. Se lo he dicho a Koeman, que dudo mucho que Nyom haya dicho ningún tipo de insultos”.

De vuelta, y sobre el encuentro, Koeman analizó: “No hemos entrado bien al principio de la segunda parte, perdidas de balón. El penalti no sé si es, tengo que ver la imagen. Creo que ha sido un penalti buscado. Luego hemos intentado jugar más al ataque con los cambios que hemos hecho hasta jugar con tres defensas. Hemos tenido pocas ocasiones, la mejor en la primera parte y un poco de mala suerte con el balón al larguero al final. Partido muy disputado”, apuntó.