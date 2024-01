“Eso no es respeto”: Lionel Messi recibe dura crítica desde Francia meses después de su salida del PSG

Sin embargo, este 9 de enero, Nasser Al-Khelaïfi, el presidente del París Saint Germain (el exequipo de Messi) atendió los micrófonos de RMC , un medio local de Francia, y crítico unas palabras del argentino tras su salida de Europa.

“Tengo mucho respeto por él, pero si alguien habla mal del PSG, eso no está bien”, comentó el dirigente. Las declaraciones a las que hace referencia Al-Khelaïfi son de cuando el argentino dijo no “haberla pasado bien” en sus dos años en París.

La principal molestia del qatarí es que esas palabras no llegaron cuando Messi formaba parte del equipo, ya que, según él, todo problema se debió arreglar ahí.

“No es un mal chico, pero no me gusta eso. Quiero que cualquiera hable cuando esté cerca. Ni una sola vez se fue, ese no es nuestro estilo”, dijo.

No fue fácil para Messi

A pesar de las palabras que dijo Messi tras salir, Nasser Al-Khelaïfi considera que el campeón del mundo es “el mejor de la historia”.

“Messi es el mejor jugador de la historia No fue fácil para él llegar después de tantos años en el Barsa. Todo estaba hecho para él ahí. El club, la organización, el entrenador y los jugadores, era para Messi. Aquí no era la misma cosa y había otros jugadores como Mbappé y Neymar”, afirmó.

Hoy en día Messi se prepara para encarar su primera temporada completa con el Inter Miami.

Su primer duelo será el 19 de enero contra la Selección de El Salvador en el estadio Cuscatlán con la presencia de unas 40 mil personas.