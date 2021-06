España empata ante Suecia y las redes no le perdonan a Álvaro Morata la más clara que tuvo

La selección española inició este lunes 14 de junio su participación en la Eurocopa 2020 con un empate sin goles ante Suecia en La Cartuja, Sevilla, extendiendo su falta de pegada ante rivales que se repliegan en su campo y salvada por el poste en la llegada de mayor peligro del rival. Álvaro Morata tuvo la oportunidad más clara.

El dominio continuo y el esfuerzo derrochado desde la posesión no fue suficiente para comenzar con un triunfo. España se reencontró con la impotencia de la falta de gol y soluciones ofensivas ante un planteamiento defensivo del rival.

Alvaro Morata, The Spanish Crack, Never Offside, The Next El-Niño?? 👀 pic.twitter.com/yUnDT8k5Za

— Aubamasqué 👽 (@aubamasque_) June 14, 2021