Estados Unidos gana en penales a Canadá y se alista para las semifinales de la Copa Oro

El duelo en el estadio TQL, que había transcurrido sin grandes ocasiones, entró en combustión a partir de que Estados Unidos se avanzó en el minuto 88 con un gol del suplente Brandon Vázquez.

El punta del FC Cincinnati, que también tiene la nacionalidad mexicana, solo necesitó de 15 minutos sobre el césped para cabecear a la red desde el corazón del área un preciso centro de DeJuan Jones.

ONTO THE NEXT.

The #USMNT picks up its first penalty kick win since 2005 to advance to the semis in San Diego!! pic.twitter.com/tWLYJV7G3Y

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) July 10, 2023